اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تسجيل جامعة "هولى صوفيا" رسميًا بالولايات المتحدة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:51 م
الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تسجيل جامعة "هولى صوفيا" رسميًا بالولايات المتحدة تسجيل جامعة "هولى صوفيا" رسميًا بالولايات المتحدة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة جامعة "هولي صوفيا" القبطية الأرثوذكسية التابعة لإيبارشية نيويورك بالكنيسة الأرثوذكسية، عن تسجيل الجامعة بشكل رسمي كمؤسسة جامعية من قبل حكومة ولاية كونيكتيكت الأمريكية.
 
وجاء إعلان الجامعة عن اعتمادها لدى ولاية كونيكتيكت، مصحوبًا بالإشارة إلى دور الجامعة في إعداد رجال إكليروس الكنيسة القبطية والعلمانيين كذلك، بغية ترسيخ التقاليد المسيحية القبطية الأرثوذكسية.
 
وقدمت إدارة الجامعة الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على اهتمامه بالجامعة ورعايته لها.
 
تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (1)
تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (1)

تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (2)
تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (2)

تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (3)
تسجيل جامعة هولى صوفيا رسميًا بالولايات المتحدة (3)

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

جامعه صوفيا

جامعه هولى صوفيا



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد النيروز اليوم الثلاثاء.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:00 ص

تعرف على دير البتول بالمنيا أحد الأديرة الحديثة بالكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:00 ص

الشباب في قلب الكنيسة.. أسقفية الشباب بالأرثوذكسية تنظم فعاليات رياضية وثقافية وفنية ومراكز تعليم كورسات كمبيوتر ومحاسبة.. الطائفة الإنجيلية تنظم خدمة tc مصر للشباب.. والكاثوليكية تنظم دورات إعداد قادة للمستقبل

السبت، 02 سبتمبر 2023 03:00 م

"المرأة فى الكنيسة".. الأرثوذكسية تكرم النماذج النسائية المجتمعية الناجحة.. مجلس كنائس مصر يكرم راهبات خدمن 60 عاماً وأمهات مثاليات لدورهن فى المجتمع.. والبابا تواضروس: الأم حجر الأساس لكل شخص ناجح

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة