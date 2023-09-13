اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يعرب عن استعداده لمد يد العون لليبيا فى جهود الإغاثة وإنقاذ المنكوبين

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:00 ص
العراق يعرب عن استعداده لمد يد العون لليبيا فى جهود الإغاثة وإنقاذ المنكوبين رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، تضامن العراق مع الشعب الليبي إزاء الكارثة الإنسانية الصعبة التي تمثلت بالسيول والأعاصير والتي اجتاحت شرق ليبيا، ولا سيما مدينة درنة المنكوبة وما خلفته من ضحايا بلغت أعدادهم الآلاف.
 
وأكد السوداني، في بيان لمجلس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، استعداد حكومة جمهورية العراق لمد يد العون في جهود الإغاثة وإنقاذ المنكوبين، والمساعدة الفورية في كل ما من شأنه أن يخفف حجم الكارثة، من منطلق الواجب الإنساني والأخوة بين الشعبين الشقيقين العراقي والليبي.

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