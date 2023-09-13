العاهل الأردنى يتوجه إلى أمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78

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غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى العاصمة عمان اليوم /الأربعاء/ متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلقى العاهل الأردنى خطابا فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، التى تبدأ فى نيويورك الأسبوع المقبل، كما سيعقد الملك عبدالله الثانى سلسلة من اللقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بالاجتماعات.



يرافق العاهل الأردنى فى الزيارة الملكة رانيا العبدالله، و الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد.



وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.