العاصفة دانيال تجاوزت محافظة مطروح بسلام وأجواء رائعة خلال فترة المساء

مطروح – حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، خلال فترة المساء، أجواء رائعة مع اعتدال حالة الطقس، الذي استقر على كافة أنحاء المحافظة، بعد أن تجاوزتها العاصفة المدارية دانيال، وكان أخر آثارها سقوط أمطار خفيفة فجر أمس الثلاثاء، أعقبها سطوع متقطع للشمس بسبب السُحب المتناثرة واعتدال نسبي في حالة الطقس، قبل أن تستقر بشكل كامل بعد منتصف النهار، ومستمرة حتى الآن وسجلت درجة الحرارة 26 مئوية.

وشهدت فترة النهار، خروج أعداد كبيرة من المصطافين إلى الشواطئ، في ظل توأجد عشرات الآلاف من المصطافين، خلال الفترة الحالية، التي سجلت نسب إشغال فندقي ومصيفي، غير معتادة في مثل هذا التوقيت من العام، ومن المتوقع أن يستمر الإقبال على قضاء إجازة المصيف، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي، حتى نهاية الشهر الجاري، وبداية العام الدراسي الجديد، خاصة مع وجود حجوزات بالفنادق والشاليهات والشقق المصيفية للفترة المقبلة.

وكانت مناطق محافظة مطروح المختلفة، قد شهدت يوم الإثنين الماضي، آثار العاصفة المدارية " دانيال " وانتشار السُحب والرياح المحملة والمثيرة للأتربة، اليوم الإثنين، مع وصول بقايا العاصفة دانيال، إلى غرب مصر، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مدن السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح، كما تشهد واحة سيوة جنوب غرب مرسى مطروح بـ 300 كيلو نشاط للرياح الترابية الشديدة، مع سقوط أمطار خفيفة جدا.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من وصول بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، أقصي غرب الساحل الشمالي، مطروح والسلوم، اليوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

وتشهد حاليا محافظة مطروح، طقساً مضطرباً وسجلت درجة الحرارة 30 درجة مئوية، مع نشاط للرياح الخفيفة، خاصة في الأماكن المفتوحة، وعلى شاطئ البحر.

على جانب آخر وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة استعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة، لمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد مناطق غرب مصر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدا الاثنين.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأي طارئ، خاصة مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم، وضرورة قيام كل الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها، مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام والمتابعة المستمرة، ومراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار، ووضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع أي حدث طارئ، وتحديد البيانات وأرقام تليفونات الجهات المعنية واعلانها للرد على أية شكاوى أو استغاثة عاجلة.

كما وجه محافظ مطروح، بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات واجهزة مواجهة السيول، ومخرات السيول ومواقعها، وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها، سواء داخل المدن او خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلى، ومراجعة جاهزية أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع تسيير حركة المواطنين والسيارات ،بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها .

وحصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الأكثر عرضة للتضرر، وتحديد أماكنها لصرف تجمعات مياه الأمطار، وتحديد مناطق تجمع المياه بالقرب من محولات الكهرباء واتخاذ الإجراءات العاجلة.