الصين تصدر إنذارين فى عدد من المناطق لمواجهة السيول الجبلية

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء،ونقلا عن هيئة الموارد والوزارة، تم إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة السيول الجبلية في بعض المناطق الجنوبية الغربية من مقاطعة قوانغشي، والمناطق الجنوبية والمناطق الغربية من مقاطعة يوننان، والمناطق الغربية من منطقة شينجيانج.

ويوجد في الصين نظام تحذير من الأحوال الجوية يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.