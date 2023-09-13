اليوم السابع
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الصرف الصحى بمطروح: تعاملنا مع العاصفة دانيال ولم تحدث أى مشكلات

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:07 ص
الصرف الصحى بمطروح: تعاملنا مع العاصفة دانيال ولم تحدث أى مشكلات أمطار مطروح
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعداد محافظة مطروح لتداعيات عاصفة دانيال منذ صباح يوم الأحد، إذ تم تلقي التحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية وغرفة عمليات المحافظة من مساء يوم السبت، متابعا أنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى وإلغاء الإجازات، فضلا عن نشر المعدات في الأماكن المختلفة على مستوى المحافظة بدءًا من السلوم حتى العلمين.

 

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم نشر المعدات بصورة مكثفة من صباح يم الأحد الماضي في الأماكن المعروفة بحدوث تجمعات المياه بها سواء على الطرق او داخل المدن، مشيرا إلى أن عاصفة دانيال وصلت للسلوم وسيوه وبراني يوم الإثنين، وسقطت أمطار خفيفة ومتقطعة فضلا عن نشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

 

وتابع: "مدينتي السلوم وبراني شهدا سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة الساعة 1 ظهرا، ولم تشهد أي تجمعات للمياه، بينما مدينتي مطروح والنجيلة بدأت الأمطار بهما من الساعة 3 عصرا إلى 6 مساءً، وكانت خفيفة لمتوسطة وحدث تجمع للمياه في بعض المناطق وتم التعامل معها من خلال المعدات ولم يحدث أية مشكلات".

 


مطروح

السلوم

براني

العاصفة دانيال

دانيال



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