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السفارة الإسبانية تنشر صورة لزيارة محمد صلاح لمقرها فى القاهرة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:48 م
السفارة الإسبانية تنشر صورة لزيارة محمد صلاح لمقرها فى القاهرة محمد صلاح فى السفارة الإسبانية
وكالات

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نشرت السفارة الاسبانية فى القاهرة صورة للنجم المصرى محمد صلاح خلال زيارته لمقر السفارة بالقاهرة، وعلقت السفارة على صفحتها " هل تعلم أن ‎محمد صلاح كان هنا؟، شكرا جزيلا على الزيارة".

السفارة الاسبانية
السفارة الاسبانية

ويعود الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بعد غياب 6 مواسم، حيث اكتفى فريقه الريدز الغائب عن النسخة المقبلة من دورى أبطال أوروبا ، بالمشاركة في الدوري الأوروبي ويبدأ مواجهاته خلال هذا الشهر ضد لاسك لينز النمساوى.

وينتظر الدولى المصري محمد صلاح، 5 مباريات مثيرة مع فريقه ليفربول خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المحدد له 12 سبتمبر الجارى، ويخوض الريدز العديد من المواجهات القوية.

وتتنوع مباريات ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي والكأس والدوري الأوروبي، ويبحث المصري عن تحديات كبيرة لمواصلة التهديف، وتكون البداية أمام فريق ولفرهامبتون يوم 16 من الشهر الجاري.


محمد صلاح

اسبانيا

السفارة الاسبانية

منتخب مصر



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