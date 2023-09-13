اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية والصين تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:00 ص
السعودية والصين تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز
أ ش أ

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بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الثلاثاء مع وزير إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية وانغ شيانغي، سبل تعزيز ودعم مسارات التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية، بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، فيما حضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين في وزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية.


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السعودية

الصين

الطوارئ

الحماية المدنية



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