اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:42 م
السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ش" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.

 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 78 لفافات بلاستيكية من الشابو وجوهر الميتامفيتامين و18 قطعة حشيش وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

الحشيش

اخميم

حوادث اليوم



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