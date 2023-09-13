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الرئيس السيسي يوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين فى ليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:14 م
الرئيس السيسي يوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين فى ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس السيسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين المتوفين فى ليبيا.
 
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجهًا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.
 
كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ودعمها المستمر للأشقاء في المغرب وليبيا.

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