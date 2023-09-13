اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين فى ليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:08 م
الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين فى ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجهًا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.
 
كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ودعمها المستمر للأشقاء في المغرب وليبيا.

 

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

ليبيا

القوات المسلحة المصرية

اليوم السابع بلس

مصر وليبيا

اعصار ليبيا



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة المقدمة للأشقاء فى ليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:55 م

قرار جمهورى بالحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية بليبيا والمغرب

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:41 م

محمد الجالي: مصر تدعم الجميع وقت الأزمات وأمن الأشقاء امتداد أمنها القومي

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:52 م

"المنفى" يشكر الرئيس السيسى على الجهود المصرية الحثيثة فى دعم ليبيا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:40 م

الهجرة: وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم فى إعصار دانيال بليبيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة