اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين بليبيا.. إنفوجراف

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 04:22 م
الرئيس السيسى يوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين بليبيا.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، موجها الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.
 
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
 
 
- وجه الرئيس السيسى الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة
 
- تقدم الرئيس السيسى بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم
 
- وجه الرئيس السيسى بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء

السيسي

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