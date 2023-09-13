وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن القوات الأوكرانية نفذت مساء أمس ضربة صاروخية ب(10) صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم "أورجونيكيدزه" فى مدينة "سيفاستوبول"، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في البحر.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 صواريخ مجنحة، بينما دمرت سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" جميع القوارب المسيرة المعادية، مشيرا إلى أن سفينتين تخضعان للإصلاح، تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ مجنحة معادية.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بتعرض المدينة لهجوم صاروخي أوكراني؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في مصنع السفن وإصابة 24 شخصا.