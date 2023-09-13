اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة فى البحر الأسود

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:32 م
الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة فى البحر الأسود الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران البحرى التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيرة فى البحر الأسود.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الدفاع الروسية فى بيان قولها إن :"الطيران البحرى لأسطول البحر الأسود اكتشف اليوم ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فى البحر الأسود ودمرها".


وأفادت الوزارة الروسية بأن طيرانها دمر قرب جزيرة زمينى بالبحر الأسود، ثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

 

 


حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة