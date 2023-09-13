الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

اندلع حريق بشقة سكنية في قرية بمنشأة القناطر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في قرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتبين أن النيران اشتعلت في شقة بعقار وتمكنوا من إخمادها دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.