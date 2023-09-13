اليوم السابع
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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة بمنشأة القناطر

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:27 ص
الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة بمنشأة القناطر السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اندلع حريق بشقة سكنية في قرية بمنشأة القناطر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في قرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتبين أن النيران اشتعلت في شقة بعقار وتمكنوا من إخمادها دون إصابات. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تظهر العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، لارتفاع درجات الحرارة، ولتفادى حصوله، يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، لتلافى حدوث أى حريق، ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى، ما يلي:
 
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله
 
- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
 
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
 
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
 
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد
 
- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت
 
- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى
 
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
 
- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق
 
- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام
 
- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

 


حريق شقة

حريق شقة بمنشأة القناطر

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