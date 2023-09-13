الحكومة: لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة فى حديقة الأسماك بالزمالك

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة في حديقة الأسماك بالزمالك، موضحةً أنه يجري حالياً تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة، وفقاً لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها، ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة، وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
الحكومة: لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة فى حديقة الأسماك بالزمالكالأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:50 ص
المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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