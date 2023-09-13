اليوم السابع
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الجيش اللبنانى: اجتماع ثلاثى لمناقشة النقاط المتحفظ عليها بالحدود مع إسرائيل

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:42 م
الجيش اللبنانى: اجتماع ثلاثى لمناقشة النقاط المتحفظ عليها بالحدود مع إسرائيل الجيش اللبنانى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبنانى، عن عقد اجتماع ثلاثى برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) أرولدو لاثارو، وبحضور وفد من ضباط الجيش اللبنانى برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد منير شحادة، ووفد عن الجانب الإسرائيلى، وذلك فى الناقورة مقر قيادة اليونيفيل جنوبى لبنان.

وأكد الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم الأربعاء - أن الاجتماع بحث النقاط الثلاثة عشرة المتحفظ عليها على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل والتى اعتبرها الجيش اللبنانى خرقًا.

وأوضح أن الاجتماع لم يفض للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تَقرر أن تستمر الاتصالات والاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونفت قيادة الجيش اللبنانى صحة المعلومات المتداولة حول التوصل إلى أى اتفاق فى هذا الخصوص.


لبنان

اسرائيل

الجيش اللبنانى

اليونيفيل



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