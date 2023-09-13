الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار الخميس 28 سبتمبر إجازة بمناسبة المولد النبوى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار الخميس 28 سبتمبر إجازة بمناسبة المولد النبوىالأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:49 ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلبالأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:39 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائعالأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:18 ص
"مركز المعلومات" بمجلس الوزراء يوقع بروتوكولا مع "تريندز" الإماراتى لتعزيز العمل البحثىالأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:11 ص
"معلومات الوزراء" يستعرض تقارير المؤسسات الدولية حول قدرات الطاقة المتجددةالأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:20 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة