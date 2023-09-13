اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار الخميس 28 سبتمبر إجازة بمناسبة المولد النبوى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:49 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار الخميس 28 سبتمبر إجازة بمناسبة المولد النبوى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.


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