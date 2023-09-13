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التعليم: انتهاء تسكين الطلاب فى مدارسهم قبل بدء العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:00 ص
التعليم: انتهاء تسكين الطلاب فى مدارسهم قبل بدء العام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بانتهاء تسكين الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، حيث أكدت على ضرورة الانتهاء من طلبات التحويل بين المدارس وبعضها وتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة تحقيقا للاستقرار والانضباط مع بدء الدراسة بالعام الجديد، على أن يستمر تسكين تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات وفق مواعيد تنسيق القبول برياض الأطفال حسب الكثافات المتاحة وسن المتقدمين، على أن يتم قبول من وصل سن 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2023 بالمدارس الرسمية للغات.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

 

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة فى بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجارى، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسى أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.


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