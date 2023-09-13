التعليم اللبنانية تقرر تأجيل بدء العام الدراسى لأكتوبر المقبل

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قرر وزير التربية والتعليم العالى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبى تأجيل بدء الدراسة فى لبنان ليبدأ التدريس للعام الجديد اعتبارا من يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل لكافة الصفوف فى مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسى والتعليم الثانوى.

وجاء ذلك قرار الوزير اقبل أيام من الموعد الأساسى لبدء الدراسة، حيث أكد ضرورة أن يسبق بدء العام الدراسى صدور القرار المتعلق بإعطاء التعويضات المالية (الإنتاجية) وكيفية صرفها.



كما قرر الحلبى تأجيل بدء الأعمال التحضيرية للعام الدارسى من الرابع من شهر سبتمبر الجارى حتى الاثنين الموافق 25 سبتمبر الجاري، على أن يكون الحضور إلزامياً فقط فى ذلك اليوم لجميع المدرسين والأساتذة المعينين.



وواجه العام الدراسى السابق فى لبنان تحديات كبيرة بسبب إضراب المعلمين لعدة شهور احتجاجا على الأجور.