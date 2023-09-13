التحريات تكشف سبب وفاة شاب والعثور على جثته بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب تم العثور على جثته بمنطقة الهرم، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

ناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأشارت التحريات إلى أن تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى مفارقته الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.