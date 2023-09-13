اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض يؤكد إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:06 ص
البيت الأبيض يؤكد إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا البيت الأبيض - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن وثيقة للبيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن تلك المعلومات كانت واردة في رد مكتب شؤون الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض، على طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري بتقديم "تقرير كامل" حول المساعدات الأمنية المقدمة لأوكرانيا.

وقالت مديرة المكتب شالاندا يانغ في الرسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، إن "هذا الدعم كان حيويا بالنسبة لنجاح أوكرانيا في ميدان القتال، وكذلك بالنسبة لقدرة شعبها على تحمل تلك الظروف القاسية".

وقدمت يانغ للمشرعين التفاصيل بشأن برامج تمويل الدعم لأوكرانيا، وأظهرت البيانات أنه تم إنفاق أو تخصيص ما مجموعه 101 مليار و198 مليون دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتضمنت البيانات كذلك خططا لإنفاق 9.8 مليار دولار إضافية على دعم أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب من الكونجرس في الشهر الماضي الموافقة على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 24 مليار دولار، الأمر الذي عارضه عدد من المشرعين الجمهوريين.


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