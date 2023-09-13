البيت الأبيض: صفقة السجناء مع إيران ليست فدية

أ ش أ

دافع البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن اتفاق الإدارة الأمريكية مع إيران بفك الحظر عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مقابل إطلاق سراح سجناء أمريكيين، مشددا على أن ذلك لم يكن دفع فدية فى مواجهة انتقادات الحزب الجمهورى.

وقال جون كيربى، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون قضايا الأمن القومى، فى مؤتمر صحفي: "هذه ليست فدية. هذه ليست دولارات دافعى الضرائب الأمريكيين، ولم نلغى أيًا من عقوباتنا على إيران، لن تحصل إيران على أى تخفيف للعقوبات".

وتوصلت الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا الأسبوع إلى اتفاق لتحويل 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة التى كانت تحتجزها كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين لدى الولايات المتحدة مقابل خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين فى إيران.



وشدد كيربى على أن الأموال التى تم فك تجميدها ليست أموال دافعى الضرائب الأمريكيين، بل أموال إيرانية ستظل خاضعة للرقابة الأمريكية.



ولاقى هذا القرار انتقادات واسعة النطاق من قبل الجمهوريين.