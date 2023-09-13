البحث عن كنز الفراعنة.. اعترفات مُثيرة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار

اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرقة عقب القبض عليهم، أنهم قرروا البدء في أعمال الحفر والتنقيب، طمعا فى العثور على كنز آثري، خاصة بعد أن أوهمهم أحد الأشخاص وجود آثار أسفل العقار.

أضال المتهمون أمام رجال المباحث، وجهات التحقيق المختصة، أنهم بحثوا عن الكنز بالحفر داخل عقار خال من السكان، وحفروا حفرة بعمق 4 أمتار وبقطر 2× 2 متر، باستخدام أدوات الحفر والتنقيب، بحثا عن الكنز، إلا أن قوات الأمن داهمت موقعهم وقامت بضبطهم.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب لجنة مختصة، لمعاينة مكان التنقيب، وبيان احتواءه على آثار من عدمه، وتم تعيين قوة أمنية لتأمين المكان، لحين انتهاء التحقيقات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية، ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الإتجار فى الآثار.