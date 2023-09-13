اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 07:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على 3 فلسطينيين ويعتقلهم بجنين والقدس المحتلة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:04 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على 3 فلسطينيين ويعتقلهم بجنين والقدس المحتلة الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الأربعاء/، شابين من بلدة قباطية، قرب بلدة يعبد غرب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد جمال حنايشة (27 عاما)، ويزيد اياد حنايشة، أثناء مرورهما على حاجز "دوتان" العسكرى المقام على أراضى بلدة يعبد.


وفى السياق ذاته اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، على شاب قرب باب العمود بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، قبل اعتقاله.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على الشاب زياد أبو ناب، قبيل اعتقاله رغم إصابته.

 

 


الاحتلال الإسرائيلى

قباطية

جنين

فلسطين



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