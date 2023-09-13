الأونكتاد: مصر الأولى أفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 - 2023

وكشف تقرير أونكتاد عن أن مصر كانت البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذى شهد زيادة تعادل الضعف على أساس سنوي في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت اقتصادها خلال عام 2023، مشكلة بذلك حالة استثنائية إيجابية مقارنة بكافة البلدان الإفريقية الأخرى الأعلى جاذبية لأموال المستثمرين الأجانب.

وأكد التقرير أن ما حصلت عليه مصر من استثمارات خارجية مباشرة جاء بزيادة تعادل الضعف عما تلقته من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2022، وأنها تفوقت بفارق كبير عن قائمة الدول الإفريقية التسع الأخرى التي تمتعت بالجاذبية الأعلى للمستثمرين الأجانب خلال عام 2022 - 2023، حيث اجتذبت مصر 11 مليار دولار أمريكي خلاله من الاستثمارات الأجنبية، بينما جاءت جنوب إفريقيا في الترتيب الثاني إفريقيا بعد مصر واجتذبت 9 مليارات دولار أمريكي خلال ذات الفترة.

وفى الترتيب الثالث إفريقيا جاءت إثيوبيا التي ذكر تقرير أونكتاد أنها استقبلت 3.7 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 - 2023، إلا أن هذا الرقم جاء أقل بنسبة 14% مقارنة بما تلقته إثيوبيا من استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 - 2022، وتلتها السنغال في الترتيب الرابع إفريقيا باستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 6ر2 مليار دولار أمريكي.

وجاءت المملكة المغربية في التريب الخامس إفريقيا للدول الأكثر جذبا لأموال المستثمرين الأجانب حيث استقبلت المغرب 1.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023.

واستقبلت الكونغو الديمقراطية في عام 2022 - 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي وفق تقرير الأونكتاد محتلة بذلك الترتيب السادس، وتلتها غانا في الترتيب السابع خلال نفس العام حيث استقبلت 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبتراجع نسبته 39% عما تلقته فى عام 2022 من تدفقات المستثمرين الأجانب المباشرة.

وكانت أوغندا هي ثامن أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2022 - 2023 حيث تلقى اقتصادها نحو 1.5 مليار دولار بفارق طفيف عن غانا، واحتلت تنزانيا الترتيب قبل الأخير وفق تقييم الأونكتاد في قائمة الجاذبين العشرة الكبار للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا خلال عام 2022 - 2023 حيث جاءها 1ر1 مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، وكان الترتيب العاشر من نصيب زامبيا التي استقبلت 116 مليون دولار أمريكى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس العام.

وكشف تقرير الأونكتاد الذي حمل عنوان "حالة الاستثمار الدولي للعام 2023" عن تراجع نصيب إفريقيا بشكل عام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 45 مليار دولار أمريكى خلال عام 2023 مقابل 80 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وعليه ذكر التقرير أن نصيب إفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عادل نسبة 5ر3% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت في شرايين اقتصاديات دول العالم خلال عام 2022 - 2023.