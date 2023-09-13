اليوم السابع
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الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الصليب غداً الخميس

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:07 م
الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الصليب غداً الخميس الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية غدا الخميس الموافق 14 سبتمبر، بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وحسب التقليد هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب المقدس ورفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة.
 
وقال الأب يوحنا سعد رئيس لجنة الأباء القساوسة السابق بمجلس كنائس مصر وعضو المجلس عن الكنيسة الكاثوليكية فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن العظة فى قداسات غدا ستكون فكرة الصليب فى حياة الأقباط وأنه بعد كل ألم هناك نجاح. 
 
وحسبما ذكر التاريخ الكنسى أنه عندما صلب اليهود السيد المسيح أخذوا الصلبان الثلاثة التي صلب عليه السيد المسيح ورموها في مكان لمقلب قمامة فكان كلما ألقوا القمامة فوق الصلبان يخرج مكانها ريحان، وكانوا يشمون الريحان بدلا من القمامة.
 
وبعد أن توقفت الاضطهادات وانتصرت المسيحية في أيام الملك قسطنطين الكبير قامت أمه الملكة هيلانة بالتفتيش عن الصليب الكريم فى القدس، وبعد جهد كبير وجدته مدفونا مع صليبين آخرين على عمق كبير في التراب وتحت القمامة وكان ينمو عليه نبات الريحان.

الكنيسه الكاثوليكيه

الاب يوحنا سعد

مجلس كنائس مصر

عيد الصليب



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