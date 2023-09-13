افتتاح موسم جنى القطن بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية

وسط فرحة عارمة وأجواء مبهجة، انطلق رسميا موسم جني القطن بقرية جلبانة، حيث شهدت القرية هذا العام إقبالا علي زراعة الذهب الأبيض.

وحضر الاحتفال الدكتور سامى بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمحافظة الإسماعيلية، والمهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد الزراعي بالقنطرة شرق، والمهندس السيد عطية أخصائي زراعة المحصول، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة الزراعية، ومهندسي الإرشاد الزراعي والإحصاء ومكافحة الآفات من مديرية الزراعة بالإسماعيلية، وشاركوا المزارعين أفراحهم.

وأثنى الحاضرون على جودة وكمية محصول القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة.

وقال المهندس نفادي محمد مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، إن الحالة العامة للنبات جيدة، خاصةً المزروعهً مبكرًا في أواخر شهر مارس وبإنتاجية وفيرة والصنف المزروع هو جيزة 94 طويل التيلة، بالإضافة إلى كونه ممتاز مبكر النضج، والنبات الواحد يحمل من 30 إلى 40 لوزة، ووصلت نسبة التفتيح إلى 60%، مؤكدًا على أن الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق وفرت التقاوي المنتقاة، وكذلك كافة أنواع المبيدات الخاصة بالمكافحة لمحصول القطن بأسعار مدعمة للمزراعين، مع وجود جهاز مكافحة القطن يوميا مع المزارعين لحل أى مشكلات قد تواجههم.

وأضاف: "نسعى حاليًا لكى يستعيد القطن المصرى جدارته بين المحاصيل الصيفية"، موضحًا أن القطن يتميز بكونه محصولًا ثلاثى الغرض يستخرج منه زيت بذرة القطن وكسب علف الحيوانات، مؤكدًا أنه محصول استراتيجى مهم للاقتصاد المصرى ويمثل حلولًا لمشكلات كثيرة يعانى منها الاقتصاد.

من ناحيته، قال المهندس محمد عبد المقصود، مدير الإرشاد الزراعي بالقنطرة شرق، يتم جني القطن علي مرحلتين، المرحلة الأولى عندما تصل نسبة التفتيح إلى 60% وبعد ذلك يتم جني القطن المرحلة الثانية وذلك لضمان جودة ورتبة القطن العالية، مشيرًا إلى أن محصول القطن بالقنطرة شرق مبشّر هذا الموسم، ولم تحدث به أى إخفاقات أو مشكلات.

وصرح أخصائي زراعة المحصول المهندس السيد عطية، تم تنفيذ خطة المكافحة على أكمل وجه، وهو ما يبشر بإنتاجية عالية من محصول القطن للفدان مقارنة بالأعوام الماضية، ومهمة لجان المكافحة تمتد إلى ما بعد الجنى لمتابعة عمليات التخلص الآمن من مخلفات القطن.

في ذات السياق، يوضح المهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة الزراعية، أن الندوات الإرشادية لحث المزارعين ساهمت بشكل كبير في زيادة المساحة بعد تراجعها الأعوام الماضية، كما ساهمت المنظومة التسويقية الجديدة لمحصول القطن فى تحقيق عائد مجزي للفلاح إلى ما يقارب من 6000 جنيه للقنطار، لافتًا إلى أن إقبال المزارع على زراعة القطن مرهون بتسويقه جيدًا.

وعمت علامات البهجة والسعادة على وجوه الفلاحين من رجال ونساء وأطفال قرية جلبانة.