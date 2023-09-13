اعرف قائمة نجاحات قطاع الصحة بالأقصر وتقديم أكثر من 9 ملايين خدمة للأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن إنجازات ونجاحات قطاع الصحة خلال الفترة الماضية والتى جاء فى مقدمتها نقل تبعية المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم نقل الأصول لعدد (6) مستشفيات وتشغيلها لخدمة المواطنين ومن ضمنهم 2 مستشفى تحت التطوير حاليًا، بجانب نقل الأصول لعدد (54) وحدة ومركز من إجمالى 59 وحدة ومركز، وتم العمل فى تشغيل عدد 54 وحدة ومركز طب أسرة حول المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الفترة الماضية نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى النجاح بتسجيل عدد (37) وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى تشغيل مؤقت لثلاث مراكز متميزة على الوضع الحالى لحين التطوير، وعدد (3) مستشفيات كمؤسسات معتمدة طبقًا لأحدث المعايير العالمية (GAHR)فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات كفاءة عالية للمرضى المنتفعين، ووصل عدد المسجلين بالمنظومة حتى الآن مليون و204 آلاف و419 مواطنا، كما بلغت الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين أكثر من 9 ملايين و958 ألفا و750 خدمة طبية للأهالى، وعدد خدمات طب الأسرة بلغت 4 ملايين و868 ألفا و454 ألف منتفع، وتم إجراء عدد 190307 عمليات جراحية منها عدد 106339 عملية طوارئ صغرى، وعدد 83968 عملية فوق البسيطة.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه يجرى حاليًا العمل فى تطوير مستشفى الكرنك الدولى بسعة 200 سرير بتنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربى، حيث تم الإنتهاء والاستلام الابتدائى لمبنى العيادات الخارجية، ومبنى وادى النيل، وجارى العمل بمبنى الصفا بنسبة تنفيذ 80%، وجارى تطوير مجمع الأقصر الطبى - مستشفى الأقصر الدولى سابقًا - بتنفيذ شركة وادى النيل للمقاولات والاستشارات العقارية، حيث تم الجزء الأول من المرحلة الأولى للمشروع ( وحدة طب الأسرة – بنك الدم – العيادات الخارجية – قسم الرمد ) وجارى استكمال الأعمال، وجارى العمل بمبنى الأطباء بمدينة أرمنت بتنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربى بنسبة تنفيذ 94%، وتم إنهاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سطيح المطاعنة فى مدينة إسنا، وتم إنهاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الديمقراط فى مدينة أرمنت.