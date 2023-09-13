اعرف المدارس الجديدة المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى الجديد بالبحر الأحمر

أنهت الهيئة العامة للابنية التعليمية فرع البحر الأحمر، أعمالها من إنشاءات 9 مشروعات مدرسية جديدة لدخولها الخدمة خلال العام الدراسى الجديد بمدن المحافظة المختلفة، وذلك ضمن 24 مشروع إنشاءات أبنية تعليمية جارى تنفيذها بالمحافظة، ما بين مدارس تجريبية وفنية وتعليم أساسى وثانوى.

من جانبه قال المهندس مجاهد عطية، مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، إن هناك 9 مشروعات جديدة تم الانتهاء منها ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى الجديد، من بينها مدرسة طه حسين التجريبية المتميزة لمدينة الشلاتين وتم الانتهاء منها بنسبة 100% وتم تسليمها لتربية والتعليم.

وأضاف مدير فرع الهيئة بالبحر الأحمر، أن كذلك مدرسة محمد البغدادى للتعليم الأساسى بالغردقة بنسبة 95% وقوة 33 فصلا، وكذلك مدرسة الفيروز 33 فصلا بنسبة 95%، ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية 8 فصول.

وتابع أن من ضمن المشروعات المقرر دخولها الخدمة هذا العام توسعات مدرسة الشهيد طيار محمود بتوسعات 22 فصلا، وتوسعات مدرسة حسن كامل الابتذائيك 41 فصلا، وحسن كامل الثانوية العسكرية 18 فصلا جديدا، ومدرسة السلام بنين 12 فصلا، والسلام بنات 16 فصلا، مؤكدا على أن المدارس الجديدة والتوسعات المقرر دخولها الخدمة هذا العام يبلغ عدد الفصول بها 205 فصول دراسى.