ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 2946 حالة وفاة و5674 مصابا

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 حالة وفاة تم دفن 2944 منهم، و5674 مصابا.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بلغ 1684 حالة فى إقليم الحوز، و980 حالة فى إقليم تارودانت، فى حين لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة فى باقى المدن والأقاليم المعنية.

وأوضح البيان أن السلطات المختصة تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التى تضررت جراء الزلزال، معبئة فى الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.