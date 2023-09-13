اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 2946 حالة وفاة و5674 مصابا

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:54 م
ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 2946 حالة وفاة و5674 مصابا زلزال المغرب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 حالة وفاة تم دفن 2944 منهم، و5674 مصابا.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بلغ 1684 حالة فى إقليم الحوز، و980 حالة فى إقليم تارودانت، فى حين لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة فى باقى المدن والأقاليم المعنية.

وأوضح البيان أن السلطات المختصة تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التى تضررت جراء الزلزال، معبئة فى الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

 


زلزال المغرب

المغرب

المغرب اليوم

زلزال المغرب اليوم

زلزال اليوم

أخبار المغرب

أخبار المغرب اليوم

عدد ضحايا زلزال المغرب

ضحايا زلزال المغرب

قوة زلزال المغرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة