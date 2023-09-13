إنشاء مدرسة ومبنى خدمى فى الشرقية بتكلفة 26 مليونا و700 ألف جنيه

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 26 مليونا و700 ألف جنيه بمركز أولاد صقر، بقطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الطرق)، جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا فى قطاعات بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجارى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، فى بيان، أنه فى قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب الأمير بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وفى قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة قليني بتكلفة 7 ملايين جنيه ومدرسة عبد العزيز الطبيلي /ع بتكلفة 4 ملايين جنيه ومدرسة أم سعدون العايدي / س بتكلفة 4 ملايين جنيه ومدرسة توسع مجمع المرحوم عوض شربيه بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وفى قطاع الطرق تم الانتهاء من أعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر و الحملة الميكانيكية بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه.