"إعلام سوهاج" يشارك ببرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

سوهاج - عمرو خلف

عقد مجمع إعلام سوهاج التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لقاء تعريفى وتوعوى لعدد 100 فتاة من فتيات الخدمة العامة للتعريف ببرنامج "مودة" والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن سلسلة لقاءات يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

صرحت بذلك إيمان إمام مدير المجمع الاعلامى، في ضوء اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان وفى ظل توجيهات قطاع الاعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيي رئيس القطاع بتوعية وتثقيف الشباب والشابات المقبلين على الزواج بشأن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأضافت أن اللقاء جاء بحضور الدكتور رافت السمان وكيل وزارة التضامن وأيمن عيسي منسق مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى وسوزان اليكسان مدير إدارة الخدمة العامة بمحافظة سوهاج والدكتور سعودى محمد عميد معهد خدمة اجتماعية بأسيوط.

ويأتى برنامج مودة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل مشاكل قضايا الطلاق حيث زادت نسبة الطلاق عام 2022 إلى 254 ألف حالة.

وأكدت الندوة على أهمية تأهيل الفتيات قبل الزواج لنقص المعرفة بأسس تأسيس الأسرة لدى حديثى الزواج وهنا تكمن أهمية تدريب الفتيات قبل الزواج لأن نسب الطلاق بسبب عدم المعرفة وكل منهم مقبل على حياة لا يعرف مداها لذا تأتى أهمية مبادرة مودة التى تعطى للفتيات المعلومات اللازمة لكيفيه اختيار شريك الحياة.