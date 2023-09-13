اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى كرداسة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:29 ص
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى كرداسة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى كرداسة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

كرداسة



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