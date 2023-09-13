إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالصحراوى الشرقى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بني سليمان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل أمام قرية بني سليمان بالطريق الصحراوي الشرقي القديم.

دفع مرفق اسعاف بني سويف، بـ 3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي محمود طه رمضان، 24 سنة، بني سويف، مهندس، مصاب جرح قطعي بالوجه، وأحمد محمد عطوه، 27 سنة، مقيم اهناسيا، مهندس، مصاب اشتباه كسر بالفك الأيمن، وأحمد عبد الله سلامه، 25 سنة، مركز ناصر، مهندس، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وطه رمضان شاكر، 25 سنة، مهندس، بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود رمضان شاكر، 24 سنة، مقيم بني سويف، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.