إصابة 3 مواطنين في تصادم توك توك ودراجة نارية بمدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة توك توك على مدخل المدينة من الشرق، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين في الحادث، وتم نقلهم لمستشفي الكرنك الدولى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر ، إخطارا من غرفة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة توك توك على مدخل المدينة من الشرق، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين في الحادث، وهم كل من "حسن حلمى" 47 سنة، و"حسن نصر" 31 سنة، و"حمدى حسن" 19 سنة، وتم نقلهم لمستشفي الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة الأقصر، وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بميدان الصنايع بوسط المدينة مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين جراء الحادث، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية فى ميدان الصنايع بوسط مدينة الأقصر.

مما أسفر عن إصابة 4 مواطنينن وهم كل من "عبد الرحمن رمضان" 16 سنة، و"محمود أحمد أبو الفقري" 16 سنة، و"يوسف سيد" 18 سنة، و"عماد أحمد" 22 سنة، وتم نقل المصابين الأربعة لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.