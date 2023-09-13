إزالة 66 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بقرى مركزى القوصية وأبنوب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 66 حالة تعد بمركزى القوصية وأبنوب خلال الحملات المستمرة التى تنفيذها الأجهزة التنفيذية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة والبناء المخالف، بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف الهام وتعليمات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة فى هذا الشأن.

ولفت محافظ أسيوط، إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للمتابعة، والمرور الدورى لرصد أية حالة تعدى، وإزالتها فى المهد لعدم تكرار التعدى مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها فى الحصول على الغذاء وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بمشاركة اللواء حاتم هدهود مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال، والمقدم تامر هارون نائب مأمور مركز القوصية، والمقدم محمد جمال عبدالناصر وكيل فرع الشمال، والمقدم أحمد صلاح كرم رئيس المباحث، والرائد يوسف السيد ومصطفى فتحى وصالح البارودى ومحمد عبدالحميد نواب رئيس المركز، والمهندس على هريدى مدير حماية الأراضى الزراعية، والمهندس خالد محمود طه مدير الإدارة الزاعية، ومسئولى الزراعة والتنظيم بقيادة المهندس أحمد منجى وفرج عبدالمنعم رئيس الوحده المحليه بفزاره وصفاء بدوى رئيس الوحده المحلية بمير.

وأسفرت الحملة عن إزالة 43 حالة تعد على مساحة واحد فدان و13 قيراطا بمنطقة حوض الحوشه وغيط النعناع فضلا عن إزالة 8 حالات تعد بمنطقة الزرابى بالقوصية عبارة عن ردم أساسات وقواعد وفك شده خشبية وإزالة أسوار بالبلوك الأبيض بمشاركة مسئولى الأملاك والتنظيم والزراعة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس المركز بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء وتم خلالها إزالة 15 حالة تعد منها حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بعزبة البورة بنطاق الوحدة المحلية لقرية بنى إبراهيم وتم ردم القواعد فى المهد بمشاركة علاء محمود يونس رئيس قرية بنى إبراهيم و8 حالات تعد على أرض زراعية بقرية الحمام بمشاركة أحمد إسماعيل رئيس القرية فضلا عن إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية المعابدة بحوض أبوشبيش وحوض الجاحر بالعطيات البحرية وحوض حبيش بالمعابدة الغربية وسكن القرية أملاك دولة بمشاركة زين عباس خلف رئيس القرية بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدى على أرض زراعية بالبناء المخالف بالشهابية بنطاق الوحدة المحلية لقرية بنى محمديات بمشاركة مدحت عبدالحافظ رئيس القرية وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعديين.