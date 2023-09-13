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إجراء الكشف الطبى على 647 مريضًا خلال قوافل حياة كريمة بكفر الشيخ

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:18 ص
إجراء الكشف الطبى على 647 مريضًا خلال قوافل حياة كريمة بكفر الشيخ استمرار مبادرة حياة كريمة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية، ضمن  مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبرعاية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نورالدين، شهدت إقبالا من عدد من القرى.

أعلن عادل درغام ، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن القافلة السادسة من شهري أغسطس وسبتمبر بالمستشفي الجامعي بكفر الشيخ وتم إجراء  الكشف الطبي  خلال 6 قوافل على 647 مريضاً، والمراكز.

وأضاف درغام، أن  القرى المستهدفة قرية الخاشعة مركز بلطيم وقر 65و62 وعزام والسمنودى ونجع العريان، وقرية المرابعين والإصلاح وعصفور والدماطى وعبدالسلام مركز كفر الشيخ، وقرية السحايا والدوار والسمراء والبنوان والعزلة الحمراء مركز الحامول، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل والنقل ذهابا وعوده على نفقة جمعية الأورمان.

اجراء الكشف الطبي على المرضى بمستشفى جامعة كفر الشيخ
اجراء الكشف الطبي على المرضى بمستشفى جامعة كفر الشيخ

 

استمرار مبادرة حياة كريمة
استمرار مبادرة حياة كريمة

 

توصيل المرضى بسيارات مخصصة لاجراء الكشف الطبي
توصيل المرضى بسيارات مخصصة لاجراء الكشف الطبي

 

 


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