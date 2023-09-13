أعراض تحذيرية للنساء قبل السكتات القلبية بـ 24 ساعة.. منها ضيق التنفس

كتبت إيناس البنا

مع تزايد التقارير عن السكتات القلبية المفاجئة بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، تقول دراسة جديدة إن نصف أولئك الذين يعانون من مثل هذه النوبات كان لديهم أيضًا أعراض واضحة قبل 24 ساعة، وكانت الأعراض التحذيرية مختلفة بين الرجال والنساء.

ووجد باحثون من معهد سميت للقلب في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة وفقا لموقع " indianexpress"، أن أبرز الأعراض لدى النساء قبل 24 ساعة من السكتة القلبية كانت ضيق التنفس.

بالنسبة للرجال، كان ألم الصدر هو العرض السائد، وبالتالي، كان أكثر وضوحًا وشعورًا، هل هذا يعني أن الأعراض التي تعاني منها النساء، لأنها أخف، غالباً ما يتم إغفالها؟ يقول الدكتور أمبوج روي، أستاذ أمراض القلب في AIIMS، “حتى الآن تم إجراء جميع الأبحاث مع التركيز على الرجال بسبب أعراضهم الواضحة. لقد فاتت النساء الإبلاغ عن انزعاجهن أو تم تجاهلهن لأنها ليست أعراضًا كلاسيكية.

كيف تظهر السكتة القلبية عند الرجال والنساء بشكل مختلف؟



السكتة القلبية المفاجئة ليست مثل النوبة القلبية، تحدث النوبة القلبية بسبب الانسداد أو ترسبات اللويحات والتخثر في الشرايين، مما يحد من تدفق الدم إلى الأجزاء المسدودة من القلب، مما يسبب تندب العضلات.

لا تحدث السكتة القلبية المفاجئة بسبب الانسداد، بل بسبب عدم انتظام ضربات القلب، ومع ذلك، إذا كانت النوبة القلبية قادرة على تغيير النبضات الكهربائية للقلب وتسبب عدم انتظام ضربات القلب، فقد تصبح سببًا لسكتة قلبية مفاجئة، يمكن التعرف على النوبة القلبية بسرعة من خلال تغييرات تخطيط كهربية القلب (ECG). لكن السكتة القلبية المفاجئة لا تمنحك هذا الوقت.

الآن يعاني الرجال من أعراض الانزعاج التي تجعل التشخيص أسهل، لا تعاني النساء من آلام شديدة في الصدر ويظهرن ما يسمى بأعراض غير نمطية، مثل ضيق التنفس والخفقان والكثير من التعرق أو ألم في الذراعين مع ألم في الجزء العلوي من البطن، يتم تفويتها بسهولة لأن الأطباء يبحثون في الغالب عن الأعراض التقليدية.

هل للعمر أيضًا علاقة بالسكتة القلبية التي تظهر بشكل مختلف عند الرجال والنساء؟



لا يعاني كل من الرجال والنساء كبار السن من العلامات والأعراض النموذجية للسكتة القلبية المفاجئة، فهم يعانون من ألم خفيف في الصدر والمزيد من الخفقان وضيق التنفس.

في حين أن النساء يتمتعن بالحماية بواسطة هرمون الاستروجين خلال سنوات الإنجاب، إلا إذا كن مدخنات أو مصابات بمرض السكري، فإن هذا الدرع يختفي بعد انقطاع الطمث، ثم لديهم نفس المخاطر مثل الرجال، لذلك من الواضح أنهم بحاجة إلى توخي المزيد من الحذر في هذه المرحلة من الحياة، وتطوير نمط حياة صحي والسيطرة على عوامل الخطر لديهم.

كيف ينبغي للمرأة أن تنظر إلى عدم انتظام ضربات القلب؟



يجب استشارة الطبيب إذا شعرت بتسارع ضربات القلب أو نوبات الدوار، فيجب أن يعالجن عدم انتظام ضربات القلب بالأدوية، في بعض الأحيان، يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب نتيجة لمرض الشريان التاجي.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون اعتلال عضلة القلب الإجهادي، والذي قد يكون نتيجة للاكتئاب والقلق، ويظهر عند النساء في منتصف العمر بشكل أسرع من الفئات العمرية الأخرى، ويزداد خطر إصابة المرأة بهذه الحالة خمس مرات بعد سن 55 عامًا، ويمكن لهذه الحالة أن تضعف عضلة القلب بسرعة.

الإجهاد يعني زيادة الأدرينالين، الذي يرتبط أحيانًا بخلايا القلب، مما يتسبب في دخول كميات كبيرة من الكالسيوم إلى الخلايا وتعطيل إيقاعات القلب، يمنع هرمون الاستروجين الأدرينالين من إتلاف القلب، لذلك يجب على النساء في سن ما بعد انقطاع الطمث الانتباه إلى تكرار ألم الصدر أو ضيق التنفس.

وهل هناك فرق في المعاملة الطيبة التي تقدم للرجال والنساء؟



العلاجات هي نفسها ولكن لسوء الحظ فإن احتمالات حصول النساء على العلاج الأمثل أقل بكثير لأنه لم يتم تشخيصهن، في كثير من الأحيان، لا تقوم النساء بإجراء رأب الأوعية الأولي، وهو العلاج المفضل، نقوم بفتح الشريان وفتح الانسداد الذي قد يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ في المستقبل.