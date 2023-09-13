أسعار النفط تسجل92.17 دولار لخام برنت و89.46 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 92.17 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.46 دولار للبرميل.

وتحدث هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، حول أسباب ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى موسمي، قائلا:" أسعار النفط الخام تشهد تحول فى اتجاهها منذ أواخر يونيو حيث ارتفعت لحوالى 25%، والفضل يرجع لقرار المملكة العربية السعودية فى إعلان تخفيض طوعى فى إنتاجها من النفط مليون برميل يوميا".

وذكر هيثم الجندى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، بدأ الأمر فى تخفيض هذا القدر فى يوليو ثم تمديده لأغسطس ثم تمديده إلى سبتمبر وأيضا إعلان التمديد حتى نهاية العام لمدة 3 أشهر، كما أعلنت روسيا خفض صادراتها بمقدار 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وتابع التخفيض يضاف إلى تخفيضات من جانب أوبك بلس فى أبريل بمقدار مليون و400 ألف برميل يوميا مما يعنى أن هناك عجزا فى المعروض العالمى من الخام ترتب عليه زيادة فى الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين له آثار وتداعيات سياسية على الولايات المتحدة، حيث يقترب سعر الجالون فى أمريكا 4 أضعاف مما قد يثير قلق فى الإدارة الأمريكية.