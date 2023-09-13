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أسرة وأصدقاء مشيرة خطاب يتوافدون على مسجد الفاروق لتشييع جثمان زوجها

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:33 م
أسرة وأصدقاء مشيرة خطاب يتوافدون على مسجد الفاروق لتشييع جثمان زوجها تشييع جثمان زوج السفيرة مشيرة خطاب
كتب : مصطفى عبد التواب

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توافد عدد من أصدقاء أسرة السفيرة مشيرة خطاب، إلى مسجد الفاروق بالمعادي، لأداء واجب العزاء وصلاة الجنازة على المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
 
وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يواري جسده الثري بمقابر القوات المسلحة بالتجمع الخامس.
 
وتحدد الأسرة فى وقت لاحق موعد ومكان إقامة عزاء المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
 
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (1)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (2)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (3)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (4)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (5)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (6)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (7)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (8)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 
 
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (9)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (10)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (11)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (12)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (13)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (14)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (15)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (16)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (17)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (18)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (19)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (20)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (21)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (22)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (23)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (24)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (25)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (26)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (27)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (28)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (29)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (30)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (31)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (32)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (33)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (34)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (35)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب (36)
تشييع جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب 
 

مشيرة خطاب

زوج مشيرة خطاب

السفيرة مشيرة خطاب

جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

المجلس القومى لحقوق الإنسان

اليوم السابع بلس



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