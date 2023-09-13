أستاذ مساعد بهندسة طنطا يكشف تفاصيل منظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

كشف الدكتور مدحت أبو اليزيد، أستاذ مساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا تفاصيل منظومة إنتاج الهيدروجين وإنتاجه داخل معمل المحركات الخاص بالكلية خاصة فى ظل التوصيات التى تم طرحها فى مؤتمر المناخ الأخير والذى أقيم فى مصر.

وأوضح الدكتور مدحت أبو اليزيد، أنهم يعملون على إنتاج الهيدروجين الأخضر منذ سنوات طويله وحققنا منها نتائج متقدمة خلال الأبحاث التى تم تنفيذها.

وأشار أن وقود الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه من طاقه نظيفة بدون أى تكاليف، مشيرًا أن هناك خلايا طاقة شمسية مثبتة أعلى سطح المعمل موصلة ببطارية تقوم بتوليد الكهرباء بطاقة 10 ك كهرباء يتم استخدامها فى تشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين ثم بعد ذلك يتم استخدامه فى تشغيل محركات البنزين والديزل سواء بنسبة 100% بالهيدروجين أو بنسبة 50% مع البنزين أو الديزل

وأوضح أن هناك العديد من الأبحاث التى تمت فى هذا المجال لإنتاج الوقود الأخضر وتم نشر ست ابحاث حول توليد الهيدروجين وتأثيره على محركات البنزين والديزل.

وكشف أن الهيدروجين بصفة عامة عند اشتعاله يحدث انفجارات ولا يمكن استخدامه بشكل منفرد فى تشغيل المحركات ويستخدم وهناك بعض الأشخاص يقومون باستخدامه فى تنظيف المحركات خاصة وأنه يحدث مما يساعد على تفتيت وإذابه التراكمات الكربونية الموجودة فى المحركات مما يسهل من أداء المحرك.

وأضاف أنه لا يمكن استخدام الهيدروجين بشكل كامل فى تشغيل المحركات لأنه قد يتسبب فى حدوث أضرار جسيمة فى المحركات لأنه يشتعل بشكل انفجارى ودرجه حرارته عالية ولكن يمكن استخدامه فى تحسين محركات البنزين والديزل والغاز الطبيعى، وأيضا تسريع معدلات الحرق فى المحركات وتقليل الانبعاثات الكربونية لكن بشرط استخدامه بنسب معينة.



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