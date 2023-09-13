اليوم السابع
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أستاذة نساء وتوليد توضح كيف يؤثر المناخ على الحيوانات المنوية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:24 م
أستاذة نساء وتوليد توضح كيف يؤثر المناخ على الحيوانات المنوية الدكتورة هناء العبيسي عميد طب بنات الازهر
كتبت أمل علام

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قالت الدكتورة هناء العبيسي أستاذ النساء والتوليد عميد كلية طب بنات الأزهر، إن هناك تأثير للمناخ على الخصوبة سواء بالبرودة الشديدة أو ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، موضحة، أنه وجد أن الحيوانات المنوية الذكرية تتأثر بالبرودة، والحرارة الشديدة، حيث إنها تموت في ظل الطقس البارد أو الحار، وبالتالي فإن نسبة إنجاب الإناث أصبحت أعلى من الذكور، لأن الحيوانات المنوية الأنثوية لا تتأثر بسهولة بالطقس سواء بالبرودة أو الحرارة، هذا بالإضافة إلى تأثير الحالة النفسية.

وقالت، إننا نستطيع تحديد نوع الجنين من خلال الحقن المجهرى وتطرقنا إلى هذا الموضوع، وكانت هناك مناقشات ووجهات نظر مختلفة حول  الموافقة دينيا  على تحديد الجنس لدواعى فطرية أو اجتماعية،واكدوا انه يمكن تحديد نوع الجنين لدواعى طبية لتجنب العيوب الخلقية، حيث يمكن التصريح به واجازته والموافقة عليه اذا كان ولادة الاناث قد يؤدى الى عيوب خلقية مثلا ففي هذه الحالة يتم اختيار الذكور من خلال الحقن المجهرى.

وقالت، إن هناك بعض الدراسات تؤيد تحديد نوع الجنين من خلال تناول بعض الأطعمة، موضحة، أن هناك دراسات كثيرة على ذلك، وكلها نظريات ويمكن أن تغير الوسط الذى تعيش فيه الحيوانات المنوية، حيث إن الحيوانات المنوية الذكرية تحب الوسط القلوى، ويسهل حركة الحيونات المنوية من خلال الأطعمة، وذلك بتناول بعض الأطعمة التي تغير الوسط الذى تعيش فيه الحيوانات المنوية إلى الوسط القلوى.

 وأكدت، أن  مؤتمر الأزهر الطبى هو الثالث ويتم استعراض استراتيجية عن رؤية مصر 2030 ، وتغير المناخ وتأثيره على الصحة، وكيفية التعامل مع حالات الحوادث ، موضحة أن المؤتمر هو مشاركة بين طب بنين وبنات الأزهر تحت عنوان الرؤية الصحية لمصر 2030، ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة.


تحديد نوع الجنين

الحيوانات المنوية

الحيوانات المنوية الذكرية

الحيوانات المنوية الانثوية

الاطعمة وتحديد نوع الجنين

طب الازهر

طب بنات الازهر



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