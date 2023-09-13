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أرصاد ليبيا: رصدنا الإعصار وما حدث كان مفاجأة.. والوضع كارثى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:13 م
أرصاد ليبيا: رصدنا الإعصار وما حدث كان مفاجأة.. والوضع كارثى مدير الإعلام للمركز الوطنى للأرصاد الوطنية الليبية
الأمير نصرى

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قال محيى الدين رمضان، مدير الإعلام بالمركز الوطنى للأرصاد الجوية في ليبيا، إن إعصار دانيال، تسبب في انهيار سدين، كانا في حاجة إلى عمليات صيانة شاملة منذ عدة سنوات، مما زاد من حجم الأزمة.

وأضاف "رمضان" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الأجواء حاليا مستقرة من حيث الطقس، ولكن ما زاد من حدة آثار الإعصار، هو طوفان البحر الذى انهمر بشكل كبير على المناطق الآهلة بالسكان".

وتابع: "نحاول انتشال الجثث، ومازال الوضع كارثى، وهناك كميات مياه هائلة فى السدود ونحتاج لأشهر حتى نخرج من هذه الأزمة الكبيرة".

أوضح محيى الدين رمضان، أن العاصفة تحركت تدريجيا نحو الشرق الليبى وهطلت أمطار بشكل كبير، مشيرا إلى أنه كان هناك عملية تتبع ورصد لها، ولكن ما حدث كان مفاجأة.


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