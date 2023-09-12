وكيل "تعليم دمياط" يبحث الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسى

دمياط معتز الشربيني

كلف المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التعليم بدمياط، عبد العليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع موسع مع موجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد ، بحضور الدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية و زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام.

في بداية الاجتماع، شدد وكيل المديرية على تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، بالإضافة الى المتابعة الدورية و المستمرة على المنشآت التعليمية لتقييم كافة جوانب العملية التعليمية، وتدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها

ووجه "وكيل المديرية" برصد و تحديد كافة المشكلات التي تواجه مسار العمل في المدارس وحلها فوراً، مشددًا على موجهى عموم المديرية بإعداد خطط متابعة أسبوعية لكافة المدارس للاطمئنان المستمر على حسن سير العمل وانضباطه.

وأكد "جمعة" الانتهاء من حصر موقف العجز والزيادة للمعلمين وتسليمه يوم الثلاثاء المقبل لإصدار النشرات الخاصة بالنقل والندب.