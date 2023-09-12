وفاة سيدة حزنا على والدها بعد أقل من ساعتين بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

فى مشهد مهيب ودع أهالى قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية والقرى المحاورة له، جنازتين لاب وابنته التى فارقت الحياة بعد أقل من ساعتين على وفاة الأب حزنا عليه، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة توقف مفاجئ فى عضلة القلب، حيث أرغمت الأسرة على تأجيل تشيع جثمان الأب والتى كان مقرر لها تشيع عقب صلاة العصر فتم تأجيلها لتشيع الجنازتين بمسجد النادى بأويش الحجر.

وتوفيت السيدة ليلى المتولى عبد اللطيف، بعد إعلان وفاة والدها من خلال مكبرات الصوت بالقرية، وبعد إعلان أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بالقرية، سقطت السيدة مغشيا عليها، واعتقد الأهالى بأنه أصيبت بغيبوبة بسبب الصدمة وعندما حاولوا افاقتها وتم استدعاء الطبيب الذى أخبرهم أنها فارقت الحياة، وتبين أنها أصيبت بهبوط حاد فى الدورة الدموية، مما ادى إلى توقف فى عضلة القلب.

وأصيب أهالى القرية بصدمه شديدة عقب انتشار الخبر، وانتظر الأهالى حتى إتمام عملية اجراءت الدفن، وتم خروج الجنازتين من مسجد النادى باويش الحجر، فى مشهد جنائزى كبير.