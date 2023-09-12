وصول قطار زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

وكالات

وصل القطار المدرع الخاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون، الذي غادر بيونج يانج عصر الأحد، إلى روسيا عبر جسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريموريه.

وحسب موقع روسيا اليوم، حوالي الساعة 12.15 بالتوقيت المحلي (5.15 بتوقيت موسكو)، عبر القطار المصفح بعرباته الخضراء مع الخطوط الصفراء، الجسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريمورسكي، واتجه شمالا.

في ذات الوقت، قال ممثل إدارة قرية خاسان الحدودية في جنوب الإقليم الروسي، إن قطار زعيم كوريا الشمالية مر فعلا عبر محطة خاسان، لكنه لم يحدد بالضبط وقت عبور هذا القطار للحدود مع روسيا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن كيم كونج أون سيزور روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين في الأيام القريبة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين إن المباحثات ستجري في الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد مكانها بالضبط.