وزير الزراعة يبحث فرص التعاون فى مجال المعدات الزراعية مع إحدى المؤسسات الروسية

كتبت أسماء نصار

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مسئولي شركة روسبتسماش الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها ، وذلك بحضور اليكسي تروفيمشينكو رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسيه بالقاهرة ، بهدف بحث فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية والتي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الاراضي الزراعية.

أكد وزير الزراعة على عمق التعاون الاستيراتيجي بين البلدين والتوافق في الرؤي السياسية بين القيادة السياسية بالبلدين.

وقال إن من ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزراعين للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الانتاج.

وكلف "القصير" قيادات الوزارة المعنية باعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصري من هذه المعدات ونوعيتها لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة بها في مثل هذه الحالات.

ومن ناحية أخرى أشار القصير إلي أهمية قيام الشركة بتوفير نماذج من المعدات الروسيه التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الالية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وذلك بهدف نشرها بالسوق المصري.

ومن جانبه أكد اليكسي علي سعادته لارتفاع حجم التبادل التجاري المصري الروسي من المنتجات الزراعية المصرية الي نسبة 30٪ خلال العام الماضي .

كما أكد أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي لمًا تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الاخري.

ومن جانبها أكدت مسئولة العلاقات الخارجية بالمجموعة الروسية، أن مشاركتهم في معرض صحاري الذي يعقد بالقاهرة حاليا تهدف الي التوسع في استخدام المعدات الروسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ضوء اهتمام مصر بتطوير قطاع الزراعة والاتجاه الي تبني نظم الميكنة الزراعية بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل.

وأوضحت أن الموسسة الروسيه تضم عدد كبير من الشركات العاملة في إنتاج جميع المعدات الزراعية بكافة أنواعها والتي يمتد عمرها لنحو 200 عام، منها شركات متخصصة في انتاج وصناعة الجرارات والمقطورات وايضا معدات الري الحديث، وعدد أخر من المعدات الزراعية صغيرة الحجم والتي يمكن استخدامها في أراضي الدلتا القديم.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على آلية العمل من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للسوق المصري وضرورة قيام الشركات الروسيه التابعة لمؤسسة روسبتسماش بعرض نماذج من المعدات والالات الزراعية التي تتناسب مع السوق المصري ببعض محطات قطاع الزراعة الآلية .

وصياغة بروتوكول تعاون بين الشركة ووزارة الزراعة فضلًا عن ضرورة تواجد منطقة تصنيع لإنتاج المعدات الزراعية الروسيه داخل مصر لنقل تكنولوجيا صناعة تلك المعدات في ضوء انضمام مصر لدول تجمع البريكس وإمكانية استخدام مصر مركزا لوجيستيا لتوزيع منتجات المؤسسة وشركاتها لدول القارة الافريقية،

علي ان يتم التنسيق والمتابعة في هذا الامر مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة كنقطة إتصال من الجانب المصري،

يذكر أن المؤسسة الروسيه تقوم حاليا بعرض منتجاتها بمعرض صحاري والذي افتتحه وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أول أمس.

وفي نهاية اللقاء تقدم ممثلي الشركة بدعوة الوزير لزيارة روسيا للمشاركة في معرض المعدات الزراعية في روسيا المزمع انعقاده في أكتوبر 2024.