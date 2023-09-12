وزارة الرياضة تواصل تفقد الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تفقدت لجنة وزارة الشباب والرياضة برئاسة اللواء عبدالرحمن شلش وكيل أول الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، فعاليات الأنشطة والبرامج المنفذة بمراكز شباب محافظة شمال سيناء ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تأكيدا على تكثيف الانشطة والبرامج المنفذة بالمحافظات الحدودية فى ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدأت الجولة التفقدية من مركز شباب الشيبانه بمدينة رفح، وتابعت اللجنة فعاليات أندية النشء بالمدارس تحت شعار "أنت الأغلي" ، والمؤتمر الوطنى للنشء والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة وتستهدف البرامج طلاب المدارس من النشء و يتضمن عدد من الأنشطة المتنوعة" الثقافية -الفنية -الرياضية –الاجتماعية"، علاوة على مجموعة من الورش الفنية فى الرسم والتلوين وتشكيل الصلصال، بجانب عدد من الورش الثقافية التي تتضمن ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء.

ومن رفح إلى الشيخ زويد ، توجهت لجنة وزارة الشباب والرياضة إلى مركز شباب الجورة ومركز شباب الظهير لمتابعة أنشطة دعم فرق الجوالة للقري الأكثر احتياجا، وانشطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب والتى تضمنت برامج مبادرة تحيا مصر للتخلص من المخلفات الالكترونية بشكل امن، تدريبات برنامج مشوارى، برنامج حدودنا نبضنا وتدريبات أندية السكان بالاضافة لبرامج الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والتى شملت مركز النسور لتدريبات اللياقة البدنية والمركز الرياضى للفتيات . وعلى جانب آخر بحضور الشخصيات العامة والمشايخ والرموز السيناوية، تابعت اللجنه فعاليات وأنشطة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، والتى تضمنت نادى القيادات الشبابية وبرامج التعليم المدنى لتعزيز التنمية السياسية وترسيخ الولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

جدير بالذكر أن هذه الانشطة والفعاليات تأتى وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكليف لجنة من قيادات وزارة الشباب والرياضة برئاسة اللواء عبدالرحمن شلش وكيل اول الوزارة- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ايمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، الدكتور محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة - رئيس وحدة المنسقين الإعلاميين وإيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة لمتابعة وتكثيف الأنشطة التى تنفذها الوزارة بمحافظة شمال سيناء.