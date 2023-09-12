نائب محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة من وزارة الرياضة لتفقد المنشآت الرياضية

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، اليوم لجنة من وزارة الشباب والرياضة خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد عدد من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، فى حضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة.

وتضم اللجنة كلا من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عمرو حداد مساعد الوزير، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم، جيهان عزت مدير عام ريادة الأعمال والمشروعات، نانيس الناقورى مدير عام المبادرات الشبابية.

وتقوم اللجنة خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء بتفقد أندية النشء فى المدارس ضمن مبادرة "أنت الأغلي"، وتفقد ملعب قرية الجورة بالشيخ زويد وتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمركز وتفقد ملعب الظهير بالشيخ زويد وحضور عدد من الفاعليات والأنشطة والمبادرات الرياضية وتفقد مركز شباب الشيخ زويدوتفقد معرض المنتجات التراثية والحرف اليدوية وتفقد القافلة الطبية فى مركز شباب الكوثر.